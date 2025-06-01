Наступ РФ на Сумщині: де атакують окупанти і як їм протидіють ЗСУ

На прикордонні Сумської області точаться бої / © Associated Press

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Росіяни намагаються прорвати кордон з Україною у Сумській області, але це не масовані дії ворога. Ситуація залишається непростою.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері «Ми Україна».

«На жаль, ситуація в Сумській області, особливо у межах Хотінської та Юнаківської громади, непроста. Ворог продовжує тиснути, продовжує свої дії, застосовуючи піхотні групи, малі штурмові групи, для того, щоб вони накопичувалися і здійснювали вже бойові дії, атакували позиції українських захисників, саме по території нашої держави. І це вже триває певний час, найбільше активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка», — сказав він.

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За даними Демченка, останнім часом ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Весилівка, Володимирівка.

«Якщо броньовану техніку ворог на цьому відтинку не застосовує, то такі групи, малі штурмові групи, періодично використовують квадроцикли або мотоцикли, для того, щоб на швидкості максимально глибоко заїхати до нашої території», — додав він.

Однак ворог не має такого стрімкого просування, зазнає значних втрати.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня стало відомо про нове просування російських військ у прикордонній зоні Сумської області. За даними аналітичного ресурсу Deep State, під контроль окупантів перейшло село Володимирівка, яке перебуває за кілометр від державного кордону з Росією.

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У зв’язку з активізацією бойових дій на Сумщині, Україна оголосила обов’язкову евакуацію з прикордонних районів. На сьогодні евакуація оголошена у 213 населених пунктах Сумської області. Зони відселення охоплюють території, що можуть опинитися під прямим обстрілом або бути використаними ворогом для подальшого наступу.