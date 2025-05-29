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- Війна
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Наступ РФ на Сумщині: де тривають бойові дії і скільки вже захопили окупанти
За даними DeepState, на Сумщині ворог націлився Юнаківку. В разі окупації цього села і навколишніх висот є загроза застосування FPV-дронів по Сумах.
На Сумщині, де росіяни проводять свій наступ, активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у четвер, 29 травня.
За його словами, противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.
«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється — десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові Сил оборони героїчно дають відсіч окупантам», — запевнив голова ОВА.
Григоров закликав жителів прикордонних територій Сумщини не зволікати і евакуюватися вчасно. За його даними, заостанню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумської області.
Що кажуть у DeepState
Моніторинговий канал DeepState пише, що активність противника на Сумщині з кожним днем посилюється.
«Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію росіянам їх розвивати», — зазначають у каналі.
За даними DeepState, наразі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Ці населені пункти поки що перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їхньо окупації.
«Ми тримаємо зв’язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної обстановки будуть проведені відповідні зміни на мапі», — повідомили в каналі.
Крім того, за даними DeepState, ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До Юнаківки росіяни вже наблизилися впритул і пробують здійснювати штурмові дії в напрямку села.
«Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах», — попередили аналітики каналу.
Раніше «діп-стейти» повідомляли, що росіяни окупували Зелене Поле і просунулись на Сумщині.