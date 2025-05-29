Наступ РФ на Сумщині: де тривають бойові дії і скільки вже захопили окупанти

Наступ РФ на Сумщині / © ТСН.ua

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На Сумщині, де росіяни проводять свій наступ, активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у четвер, 29 травня.

За його словами, противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

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«Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється — десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові Сил оборони героїчно дають відсіч окупантам», — запевнив голова ОВА.

Григоров закликав жителів прикордонних територій Сумщини не зволікати і евакуюватися вчасно. За його даними, заостанню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумської області.

Що кажуть у DeepState

Моніторинговий канал DeepState пише, що активність противника на Сумщині з кожним днем посилюється.

«Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію росіянам їх розвивати», — зазначають у каналі.

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© Deepstatemap

За даними DeepState, наразі під питанням контролю ворога перебувають населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Ці населені пункти поки що перебувають в сірій зоні, так як там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їхньо окупації.

«Ми тримаємо зв’язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону і найцікавіше, що всі вони описують різну обстановку на даному відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної обстановки будуть проведені відповідні зміни на мапі», — повідомили в каналі.

Крім того, за даними DeepState, ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До Юнаківки росіяни вже наблизилися впритул і пробують здійснювати штурмові дії в напрямку села.

Наступ РФ на Сумщині / © Deepstatemap

«Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах», — попередили аналітики каналу.

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Раніше «діп-стейти» повідомляли, що росіяни окупували Зелене Поле і просунулись на Сумщині.