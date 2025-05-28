Наступ РФ на Сумщині і загроза десанту ворога в Херсоні: Зеленський прокоментував

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський прокоментував наступ РФ на Сумщині і розповів, які нові наступальні операції готують росіяни.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Вони роблять постійні наступальні дії. Великої операції їм не вдалося зробити. Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії», — повідомив Зеленський.

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Президент визнав, що у Сил оборони на Покровському напрямку, зокрема, біля Костянтинівки «були проблеми». Проте він стверджує, що там були успішні бої. І за останні дві доби росіян відштовхнули на 4 кілометри поблизу Костянтинівки.

«Тобто вони не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки. Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи», — говорить глава держави.

Серед успіхів, він назвав взяття в полон 8 російських військових в районі Тьоткіно (Курська область).

«Є, безумовно, диверсійні операції „рускіх“ на Сумщині і є наші відповіді. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року», — каже Зеленський.

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Що стосується Сумського напрямку, то, за словами президента, найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Таким чином Росія прагне збудувати так звану «буферну зону». Зеленський каже, що ця «буферна зона» має сягати 10 кілометрів вглиб України.

«Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей. Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки „рускі“ не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок — припинення вогню. Також ми бачили інформацію щодо Запорізького напрямку. Тобто в них незмінні цілі», — додав він.

Чи є загроза, що РФ форсуватиме Дніпро на Херсонщині

Водночас, Зеленський запевняє, що Росія не наважиться форсувати Дніпро і висаджувати десант на правому березі Дніпра у Херсонській області.

«Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять — не впевнений, що в тверезому стані — „руські“, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку на Херсонщині сьогодні абсолютно неможливо», — переконаний Володимир Зеленський.

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Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.