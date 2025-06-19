Наступ РФ на Сумщині: як дороги укривають антидроновими сітками (фото)

Дорога на Сумщині

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На Сумщині, на визначених напрямках укривають дороги антидроновими сітками.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.

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«Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики», — сказав голова ОВА.

Зауважимо, що Григоров опублікував лише одну фото, на якій ми нарахували по 8 опор з обох сторін дороги. Далі дорогу важко розгледіти, але схоже, що більше опор з антидроновими сітками нема.

Реакція DeepState

«На тлі активних обговорень про інженерно-фортифікаційні споруди на Сумщині, голова Сумської ОВА опублікував доволі дивний пост про „антидронову сітку“, яка чомусь має „захищати від ворожих очей“ і „ускладнювати ворожу аеророзвідку“. Ще більш цікавим є момент про тривалість робіт „в прикордонних громадах“, які ворог, по суті, вже окупував. Відсутність самої сітки на стовпах упустимо, адже варто врахувати, що процес робіт тільки триває», — прокоментували у каналі.

На думку аналітиків каналу, «антидронову сітку» можна вважати частиною інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) в контексті сучасних бойових дій.

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Проте у DeepState стверджують, що це не ті фортифікації, які потрібні були для ускладнення просування ворога та відбиття штурмових дій. Зокрема, йдеться про: протитанкові рови, «зуби дракона», єгозу, мінні загородження тощо.

«Якими б зараз не були виправдання й причини — минулого не повернеш. Тому залишається багато питань до тих, хто тоді ніс за це відповідальність, і співчуття тим, хто тепер змушений усе це розгрібати й брати удар, у тому числі публічний, на себе. Можна почати активно будувати ІФС зараз, укріплювати їх, але на території, яку наразі окупував ворог, немає жодних фортифікацій, що вже виправити нереально», — йдеться в повідомленні.

У каналі не виключають, що можна спробувати будувати укріплення по лінії Хотінь-Мар’їне, але це вже буде «реальна загроза і небезпека для тих, хто буде там проводити роботи».

Раніше військовий ЗСУ розповів, що насправді відбувається на Сумщині, де наступає РФ.

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