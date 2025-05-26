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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Наступ РФ на Сумщині: скільки населених пунктів захопили російські війська

Російські війська захопили чотири села на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наступ РФ на Сумщину

Наступ РФ на Сумщину / © ТСН.ua

Станом на сьогодні, 26 травня, під час наступу в Сумській області під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він запевнив, що мешканці цих сіл були давно евакуйовані, а загрози для цивільного населення там немає.

В ОВА підтверджують спроби просування росіян з метою створення так званої «буферної зони». Бойові дії наразі тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

«Сили оборони України та всі складові Сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогові точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини», — запевнив голова Сумської ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські війська розширюють штурмові дії на Сумщині.

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