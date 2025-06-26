Наступ РФ на Сумщині: у Сирського заявили про ключові зміни на фронті

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Українські військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами лінія бойового зіткнення стабілізована, а спроби ворога реалізувати так званий «літній наступ» з території Росії — захлинулися.

За його словами, дії українських військових, ухвалені рішення та організаційні заходи вже дають позитивні результати. На визначених напрямках підрозділи ЗСУ застосовують тактику активної оборони, водночас звільняючи території прикордоння Сумщини.

У відповідь на загрози командування створило спеціальну групу, яка займається питаннями оборони міст і громад області. Її першочергові завдання — зміцнення укріплень, розгортання інженерних загороджень та підготовка до ймовірних атак з боку РФ. Крім того, призначено відповідального, який координуватиме заходи оборонної підготовки на місцях.

Таким чином, українські сили оборони не лише ефективно стримують ворога, а й переходять до зміцнення стратегічної інфраструктури, щоб мінімізувати ризики повторного прориву.

Нагадаємо, молодший сержант Станіслав Бунятов на позивний «Осман», командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар», заявив, що одна з бригад, нещодавно перекинутих на Сумський напрямок, демонструє низький рівень боєздатності, слабку взаємодію між батальйонами та недостатню підготовку особового складу.

За його словами, противник володіє інформацією про вразливості цього підрозділу, чим активно користується. Окупанти мають певне просування у зоні відповідальності бригади, а також, за словами військового, періодично страчують полонених з її складу.

«Осман» підкреслив необхідність негайної перевірки підрозділу та ухвалення рішень щодо його керівництва.