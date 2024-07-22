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Наступ РФ на Торецьк: чи зайшли окупанти у місто і де йдуть найзапекліші бої

Наступ РФ на Торецьк: чи зайшли окупанти у місто і де йдуть найзапекліші бої

Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV

Окупанти уже майже місяць наступають на Торецьк.

На Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ

Про це розповів командир взводу 95-ї ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі КИЇВ24

За його словами, окупанти приблизно місяць ведуть активний наступ на цій ділянці фронті. Бої тривають в районі населених пунктів Залізне, Північне та Південне.

"Особливо з боку Шумів вони наступають і вперлись в багатоповерхову забудову в районі Північного, там ведуть зараз найзапекліші бої. Там місцевість змішана: є частково насадження, ліс, є приватний сектор та багатоповерхова забудівля. І там зараз проходить лінія оборони, йдуть постійні піхотні та стрілкові бої", - розповів військовий.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що російські окупанти націлилися на два міста, серед них - Торецьк.

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