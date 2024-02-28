Наступ РФ на всій лінії фронту: куди далі "посуне" ворог і які міста під загрозою

Чи можуть Курахове, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ та інші прифронтові міста стати новими Авдіївкою та Бахмутом, розбирався ТСН.ua.

Після захопленя Авдіївки російські окупанти продовжують тиснути і атакувати. 27 лютого стало відомо, що ЗСУ довелося відійти ще з двох сіл на Авдіївському напрямку. Йдеться про населені пункти Сєверне і Степове. За день до цього Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

Куди після Авдіївки окупанти стягують війська, де наступатимуть і які міста під загрозою, розбирався ТСН.ua.

Як би неприємно було б це визнавати, але факт залишається фактом – на тлі снарядного голоду у ЗСУ і затримки допомоги від США росіяни мають ініціативу у бойових діях на всій лінії фронту в Україні.

На думку журналістів NYT, росіяни мають п'ять головних цілей для наступу, чотири з яких – на сході.

Інфографіка NYT / Фото: New York Times

Тривожні новини з-під Авдіївки

Аналітики Інститу вивчення війни (ISW) вважають, що навіть після втрати Авдіївки, обвалення фронту на Авдіївському напрямку не станеться, бо ЗСУ відходять на підготовлені рубежі оборони.

"Навряд чи ворог наступатиме далі. Може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни казали, що можуть просунутися далі, йти на Куп'янськ та Вугледар. Нічого там не сталося, тільки зараз вони почали вести наступальні дії... Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки", – сказав військовий експерт Олексій Гетьман у розмові з РБК-Україна.

Водночас журналіст Юрій Бутусов в ефірі Radio NV розповів про відсутність оборонних споруд на Авдіївському напрямку, куди б мали відійти українські військові.

"Люди відведені (те, що я бачив на власні очі) у відкрите поле. На жаль, весь цей час, за всі ці роки, штурми, жодних тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було, жодних інженерних робіт не проведено.

Мінування наші воїни роблять самі – ті, кого туди посилають. Міни "в накид" ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи - все це копається під час боїв під вогнем противника. Звичайно, нічого капітального вирити не можна", – стверджує Бутусов.

Ключова мета не змінилася

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua заявив, що ключова мета ворога не змінилася – Кремль і далі прагне щонайменше вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Окупантів "підганяє" дата 17 березня – саме в цей день в РФ відбудуться "перевибори" Путіна. Диктаторові обов'язково необхідна якась перемога до цього часу і одної лиш Авдіївки для його апетитів замало.

"Нічого у діях ворога не змінилося і не зміниться. Головне їхнє завданя – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. По карті це – Часів Яр та Констянтинівка. Це логічно. Путіну конче треба показати результат", – каже Петро Черник

Курахове – "нова" Авдіївка?

Сьогодні у Мережі з'явилося шокуюче відео, як російські бомбардувальники скидають авіабомби на прифронтове Курахове.

Росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому

Курахове на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Вчора, 27 лютого, армія РФ обстріляла Курахівську громаду з артилерії, у результаті одна людина загинула та п’ятеро поранено.

Від захопленої Мар'їнки до Курахово - 20 км. Експерт Черник не виключає, що росіяни можуть сфокусуватися і на Кураховому. Проте наголошує: це не означає, що місто перетвориться на руїни, як Бахмут чи Авдіївка. За його словами, РФ наступатиме на всій великій дузі – від Великої Новосілки на півдні Донеччини до Куп'янська. Тому спрогнозувати, куди саме буде спрямований основний кулак російських сил наразі важко.

Навіщо окупантам Часів Яр

Речник українського угрупування військ “Хортиця” капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи “Ахмат” наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру, що на захід від Бахмута.

Часів Яр на карті / Фото: Deepstatemap

"Біля Часового Яру проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку", – сказав він.

Начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Дашкевича Олег Калашников в ефірі телеканалу FREEDOM пояснив, що РФ має для захоплення Часового Яру низку причин. Головна – політична, тобто чергова "перемога Путіна". Але крім того Часів Яр – "це укріплене містечко, яке є воротами Краматорсько-Слов'янської агломерації".

"Звідси вони змогли б тримати під вогневим контролем ці два великих міста і міста-супутники. І просування вперед дало б їм можливість перекривати нашу логістику, наші шляхи по доставці всього необхідного бойовим підрозділам. Одночасно це створило б і загрозу нашому лівому флангу – де Кліщіївка, Андріївка", – сказав Олег Калашников.

Чи спіткає Курахове, Торецьк, Часів Яр, Сіверськ доля Авдіївки і Бахмута

Якщо дивитися на карту бойових дій, то навіть людині, далекій від військової справи стане зрозуміло, що зараз в особливій небезпеці перебувають прифронтові міста.

Експерт Петро Черник зазначає – РФ не змінить своєї тактики. Росіяни і далі будуть закидувати українські прифронтові міста КАБами, гатити з артилерії та кидати у бій тисячі і тисячі "гарматного м'яса", метр за метром просуваючись вперед і знищуючи усе на своєму шляху.

"А хіба може бути по-іншому. Противник не воює точковими операціями. Він воює масованими ударами і великими піхотними валами. Давайте пригадаємо, як вже було. Де росіяни застосували якість маневру, точність удару і високотехнологічну зброю? Та ніде. Масовані артилерійські вали зразка навіть не Другої, а Першої світової війни і колосальні піхотні вали. В Авдіївці є зафіксований показник втрат 1 до 16, 1 до 17. Це безпрецедентні втрати. Вони не вміють воювати по іншому.

Але ми не знаємо, яка ця доля буде. Давайте не нагнітати і не забігати наперед. У нас – або "зрада", або перемога. Зараз противник має певний успіх, і ми вже кричимо "катастрофа, все пропало". На цю хвилину є точка куражу їхнього успіху. Але давайте не казати, що все "Торецьк зруйнують, Часів Яр зруйнують", – зазначає Черник.

Експерт сподівається, що лінію оборони все ж вдасться стабілізувати і росіяни не зможуть прорватися далі.

Чи вдасться РФ захопити усю Донеччину до виборів

"Цього ніхто не знає. Триває лютий бій. Ми ж розуміємо, що ставки високі, що з їхнього, що з нашого боку. Ніхто не збирається поступатися. І нам дуже важливо не дати Путіну реалізувати це завдання (до виборів в РФ. – Ред.). Це буде багато важити у розбірках між "вежами Кремля" – чи цар дієспроможний. Але і вони це розуміють", – каже Черник.

Якщо головна мета – Донбас, навіщо тоді Куп'янськ

У зведення Генштабу регулярно фігурує Куп'янсько-Лиманський напрямок. РФ тисне на Синьківку поблизу самого Куп'янська і намагається захопити Табаївку трішки південніше цього міста. Загалом, за словами експертів, головна мета ворога – "скинути" Сили оборони за річку Оскол і сформувати по ній природний рубіж.

Куп'янськ та села Синьківка і Табаївка на карті / Фото: Deepstatemap

Важлива ціль для ворога – Куп'янськ, великий залізничний вузол регіону.

"Якщо окупанти реалізовують концепцію (захоплення) двох областей (Донецької і Луганської), то залізничний вузол конче необхідний. Тут нема глобальної стратегії", – каже Петро Черник.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський впевнений, що не варто боятися повторної окупації Куп'янська, бо оборонна лінія захисту у Харківській області "дуже непогана".

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