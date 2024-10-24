Наступ РФ на Запорізькому напрямку: чи серйозна загроза для регіону

Армія Російської Федерації може намагатися відновити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Втім, наразі не йдеться про підготовку так званого ударного кулака для масштабного наступу. Зокрема, на Запоріжжя.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ворог маневрує на цьому театрі військових дій. Але найбільше бойових зіткнень відбувається на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей. Це так званий Времівський плацдарм", - розповів він.

За словами Братчука, наразі немає такої інтенсивності дій окупантів, як раніше, в районі Роботиного Запорізької області.

"Що стосується формування ударних кулаків, то вони формуються більше у свідомості росіян за допомогою інформаційних вкидів, зокрема через певні російські медіа, які розкручують і нагнітають цю ситуацію", - наголосив військовий.

Своєю чергою, українські сили спостерігають за ситуацією на Запорізькому напрямку та готові відбивати ворожі штурми.

"Ми розуміємо, що промацування української оборони на цьому напрямку, звісно, є і, можливо, й далі буде. Але поки що про широкомасштабний наступ не йдеться", - заявив Сергій Братчук.

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