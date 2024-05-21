Наступ РФ: речник ОСУВ "Хортиця" розповів про ситуацію на Харківщині

Наразі на Харківщині оперативна обстановка залишається складною. Водночас Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію у Вовчанську.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ворог не полишає спроб прорвати оборону біля Липців, Стариці, Вовчанська.

"Наземні штурми окупанти поєднують з авіаційними ударами. Були вчора і прильоти по Липцях і по Харкову", - мовиться в повідомленні.

Однак кількість бойових зіткнень з ворогом у порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі.

"Ворог не припиняє спроб зосередити свої зусилля на напрямку Липці-Стрілеча з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили наших військ", - зазначив Волошин.

Додамо, у прикордонні Харківської області тривають контрударні дії.

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