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Наступ РФ: що відбувається в районі Іванівського, Богданівки та Часового Яру

Наступ РФ: що відбувається в районі Іванівського, Богданівки та Часового Яру

Російська армія / Фото: Associated Press

На Бахмутському напрямку ворог накопичив певний ресурс озброєння і особового складу для прориву оборони.

На Бахмутському напрямку ситуація постійно змінюється, тривають важкі бої. 

Про це розповів речник 80-ї десантно-штурмової бригади Роман Гасько під час телемарафону у вівторок, 5 березня. 

"Ситуація постійно змінюється, тривають інтенсивні бойові дії. Тому говорити про якісь там радикальні зміни поки що передчасно. Працюють різні підрозділи, напрямок досить активний. Якихось результатів у ворога поки немає", - наголосив він. 

Чи заходили окупанти в Іванівське і Богданівку

Гасько також прокоментував інформацію, що нібито ворог заходив в Іванівське і Богданівку. Він зауважив, що ситуація змінюється постійно, тому говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом на лінії зіткнення зараз не можна. 

"Тривають бої, ворог накопичив певний ресурс озброєння і особового складу і, відповідно, зараз намагається здійснювати наступальні операції. Вони вважають, що мають достатньо засобів для того, щоб спробувати це зробити", - додав він. 

Наскільки складна ситуація в районі Часового Яру

За його словами, обстановка в районі Часового Яру - напружена. Тут ворог застосовує усі можливі види озброєнь.

Ворог від початку року накопичує сили і засоби. Поступово відбувалося нарощення інтенсивності бойових дій. Застосовуються усі можливі спектри озброєнь. Щодо резервів ворога на цьому напрямку, то це різні мотострілецькі підрозділи та спеціалізовані", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними українських військових, у районі Часового Яру ворог б'є з трьох напрямків.

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