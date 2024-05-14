Наступ РФ у Харківській області: у Генштабі розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту

В українському Генштабі ситуацію на Харківському напрямку називають контрольованою. Втім, зауважують, що було проведено зміну позицій ЗСУ в районі населеного пункту Лук’янці.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ 14 травня.

Зазначається, що на Харківському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно (РФ) - Вовчанськ. Ситуацію на цій ділянці фронт називають контрольованою.

"Внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, а саме авіаційних ударів із застосуванням 10 КАБів по наших підрозділах, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії", - наголосили у зведенні.

Також тривають заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. У Генштабі зауважують, що також ситуація контрольована. Втрати окупантів на цьому напрямку за поточну добу склали чотири особи та п'ять одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка. Тут армія РФ успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало матеріал про те, що війна в Україні вступає в критичну фазу, а все вирішить битва за Харків. Вся справа у тому, що зараз Росія намагається будь за яку ціну прорвати українську оборону, поки не надійшла західна зброя.

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