Наступ РФ у Харківській області: у ЗСУ пояснили мету окупантів

Російські наступальні операції вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та закріпити українські сили до цієї осі, щоб уможливити просування Росії в інших районах на сході України.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, очільник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Наступальним діям ворога передувала масштабна потужна інформаційна кампанія. Пригадуємо, як вони нагнітали на цьому напрямку ситуацію, як постійно озвучувався харківський напрямок ворогами як напрямок, який вони мають чи то перетворити на випалену землю, то погрожували, що Харків мають знищити, то розповідали про якісь санітарні зони, то постійно намагалися задіяти на цьому напрямку ДРГ. Завдання, яке ставилося перед російским командуванням і військовими - перш за все відтягнути наші резерви і ресурси. По-друге, насправді вони там намагалися покращити становище їхніх військ, бо навіть якщо ми спостерігаємо, звідки вони наступали, це сумнозвісне Шебекіно. Після того, як ворог там відступив, коли ми здійснювали ефективну харківську кампанію зі звільнення території, була дуже успішна операція проведена під командуванням Сирського. Ворог відступив з нашої території, але він по лінії кордонів не зупинився. По цьому напрямку постійно відбувалися артилерійські бої, зіткнення з ДРГ. Ворог не зміг виставити свої військові заслони ідеально по лінії фронту. Вглибину Росії утворилася лінія 5-10 км товщиною, яка була "нічийна", але на території Росії. Все, що потрапляло в ту зону, так чи інакше вражалося, росіяни не могли там закріпитися, і наші теж, вибудувати якісь потужні фортифікації - одразу завдавалися удари. Звичайно, що росіяни, щоб ми не могли зайти на їхню територію, вибудувати фортифікації, постало завдання перед їхнім командуванням - окрім здійснити масштабну інформаційну кампанію, відтягнути наші резерви і зайняти", - сказав він.

Нагадаємо, спробу наступу у Харківській області підтвердили у Міноборони України. У відомстві заявили, що спроба прориву розпочалась о 5:00 ранку, але успіхом не увінчалася. На місце боїв кинули резервні підрозділи.

Аналітики вважають, що окупанти не зможуть захопити Харків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ НАСТУП РОСІЇ НА ХАРКІВ: ПРАВДА ЧИ ФЕЙК? Що відбувається насправді?

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