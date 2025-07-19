Наступ РФ в Донецькій області: військовий розповів, що насправді відбувається в регіоні

Армія РФ. / © Associated Press

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У Донецькій області не знижується тиск військових агресорки Росії на бойові порядки ЗСУ. Росіяни проявляють активність і підсилюють свої підрозділи свіжими силами.

Про це повідомив військовий батальйону “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним ”Осман”.

З його слів, екіпажі російських безпілотників майже не виходять на ротацію - змінюється переважно піхота. Один із підрозділів БпЛА, підконтрольний ФСБ, безперервно передає досвід менш досвідченим бригадним екіпажам.

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Бунятов наголошує, що в цій ситуації важливе знищення екіпажів ворожих БпЛА. Адже, каже військовий, "Сил бригадних засобів ураження наразі недостатньо для вирішення цієї проблеми.

“З кожним днем логістика на ЛБЗ стає складнішою, на багатьох ділянках будь-яка техніка вже стала неактуальною”, - додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW в останньому звіті повідомили про те, що ворог просунувся на двох напрямках - на півночі Сумської області та в районі Покровська. Своєю чергою, українські сили мають успіхи на Новопавлівському напрямку.

За словами речника бригади «Форпост» підполковника Романа Коссе, росіяни намагаються оточити Вовчанськ. За його словами, окупанти атакують як саме місто, так і його околиці.

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Зауважимо, CNN повідомляє про те, що РФ може почати свій великий літній наступ уже за кілька днів чи тижнів, використовуючи 160 000 військовослужбовців, які, за словами українських чиновників, зосереджені поблизу лінії фронту.

Дата публікації 17:29, 14.07.25 Кількість переглядів 166 Пекло на Донеччині: Покровськ і Мирноград – під загрозою кільця