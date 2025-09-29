Наступ РФ видихнувся: Сікорський назвав дві причини, чому Путін не може перемогти

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував поточну ситуацію на фронті та міжнародну підтримку України, зробивши акцент на ослабленні Росії та необхідності посилення економічного тиску.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

За словами Сікорського, російський наступ наразі "видихнувся". Він підкреслив, що величезна територія РФ тепер грає проти неї, оскільки Москва "не може захистити всі свої об'єкти ППО". Ця слабкість дозволяє Україні ефективно атакувати стратегічні цілі.

Міністр також повторив свою думку щодо позиції президента США: оскільки Трамп "любить переможців", він зайняв бік України, яка успішно атакувала значну частину російських нафтопереробних заводів, ускладнюючи роботу військової машини РФ.

Відповідаючи на запитання про посилення допомоги від США, Сікорський висловив сподівання, що Вашингтон надасть Києву більше зброї та запровадить додаткові санкції проти Росії.

"Ми сподіваємось, що США це зроблять, бо Путін зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти. Щоб він дійшов такого висновку, потрібно більше тиснути на економіку Росії та більше допомагати українцям," — заявив Сікорський.

На доказ досягнень України міністр зазначив, що американці навіть планують купити кілька українських дронів, що є "свідченням досягнень України під час цієї війни".

Польський дипломат припустив, що ця війна, ймовірно, завершиться за сценарієм Першої світової війни — коли одна зі сторін вичерпає свої ресурси.

Раніше Радослав Сікорський назвав, за яких умов Путін припинить війну проти України.