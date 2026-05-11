За поточних умов на фронті в Україні росіянам знадобиться понад 30 років, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Проте саме контроль над Донбасом є офіційною умовою диктатора РФ Володимира Путіна для припинення вогню.

Про це пише The New York Times.

«Російська армія досі не знайшла вирішення фундаментальної проблеми: як здійснювати масштабні наступи на полі бою, що перенасичене безпілотниками. Часи, коли маси військ штурмували лінію фронту на бронетехніці, вже минули. Натомість війна перетворилася на змагання технологій і тактик використання дронів», — зазначають журналісти.

Стагнація на фронті супроводжується катастрофічними втратами. Зокрема, за даними розслідувань видань Mediazona та Meduza, до кінця минулого року на фронті в Україні загинуло близько 352 тисяч російських солдатів. Це у шість разів перевищує кількість американських військових, убитих за весь час війни у В’єтнамі.

«Україна, попри дефіцит особового складу та випадки дезертирства, продовжує виснажувати ворога. Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що мета ЗСУ — довести втрати ворога до 50 тисяч людей на місяць (зараз цей показник становить близько 35 тисяч). Це має створити для Росії „неприйнятну ціну війни“ та примусити до справедливого миру», — додали у медіа.

Війна РФ проти України — як змінюється баланс на фронті

Збройні сили України демонструють серйозні тактичні успіхи, перехопивши ініціативу на кількох напрямках фронту в Донецькій області. Найскладнішою ситуація залишається в районі Покровська та Костянтинівки. Російські війська намагаються витіснити ЗСУ, але українські сили проводять контратаки та утримують позиції.

Аналітики повідомляли, що російська армія не досягла жодного істотного прогресу на полі бою, а жодне велике місто не перейшло під контроль окупантів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна входить у літній період із розумінням: попри значні втрати та невдачу весняного наступу, Росія не відмовляється від спроб розширення бойових дій.

За його оцінкою, найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині.

На тлі реальних територіальних втрат на фронті в Україні у квітні, Росія бреше про воєнні успіхи. Експерти викрили маніпуляції начальника Генштабу РФ генерала Валерія Герасимова, чиї заяви у кілька разів перевищують реальні успіхи окупантів. За це його критикують навіть російські воєнні блогери.

