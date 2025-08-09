Наступ рівня Другої світової: Росія намагається прорвати оборону Покровська

Росія кинула на Покровський напрямок до сотні тисяч своїх військових / © Getty Images

На Покровському напрямку точаться найзапекліші бої, які стали найважчими за останній рік. Російська армія кинула на цю ділянку фронту величезну кількість особового складу, намагаючись прорвати оборону та захопити місто.

Про це розповів речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Чому Покровський напрямок є ключовим для ворога

«Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні», — зауважив Трегубов.

За його словами, цей напрямок є ключовим для окупантів у літній кампанії цього року, і зараз там, можливо, навіть важче, ніж будь-коли раніше, оскільки росіяни кинули туди «велетенську ораву людей». Речник зазначив, що ворог намагається наступати з двох боків, щоб одночасно відрізати місто із південного заходу, де окупанти «отримали добре по зубах», і з північного сходу, де вони витрачають велику кількість особового складу, щоб захопити кілька населених пунктів та ускладнити логістику для українських військ.

Трегубов додав, що взимку росіяни були змушені відступити на цьому відтинку, але тепер вони кинули сюди до 100 тисяч особового складу.

«Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська», — наголосив речник.

Тактика просочення: як діє ворог

За словами Трегубова, росіяни продовжують застосовувати тактику «просочення» в український тил, як це було навесні.

«Кілзони [зони ураження, які прострілюються з українських позицій — ред.] вони просто проповзають, намагаючись зробити це непомітно, або просто кидають там когось одного, а інші проповзають», — пояснив він.

Речник додав, що, згідно з допитами полонених, деяким окупантам доводиться так проповзати до 60 кілометрів, і вони свідомо йдуть на величезні втрати. За його словами, ворог розраховує на те, що навіть якщо тисячі солдатів загинуть, двоє-троє все ж зможуть пробратися за першу лінію українських позицій, щоб почати вогневі дії, полювати на українських дронарів і змусити українських захисників залучати резерви, яких й без того не вистачає. Таким чином окупанти наступають і намагаються просуватись.

Нагадаємо, командир «Айдару» впевнений, що мирні переговори можуть лише розділити війну на «Першу» і «Другу». Тому Україна вже зараз має готуватись до наступної війни, адже можливе майбутнє перемир’я буде недовгим.