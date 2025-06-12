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- Війна
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Наступ росіян на Дніпропетровщину: скільки кілометрів залишилося до адмінмежі
Ворог ще не подолав смугу оборонних укріплень біля населених пунктів на території Донеччини.
До адміністративного кордону Дніпропетровської області підрозділам російської окупаційної армії, які намагаються наступати на півдні Донеччини, залишилося пройти приблизно десять кілометрів.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.
За його словами, противнику, щоб увійти на територію Дніпропетровської області, потрібно захопити ще цілу низку населених пунктів — зокрема, Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль та Новосілку.
При цьому Владислав Волошин наголосив, що в згаданих населених пунктах існує смуга оборонних укріплень, яку доведеться подолати ворогові, щоб досягнути цієї мети.
«Наразі у нього [ворога] там успіхів немає, вже кілька тижнів ворог намагається там просунутися», — додав він.
Нагадаємо, у Кремлі роздувають масштаб «наступу» окупаційних військ на Дніпропетровську область, називаючи його створенням «буферної зони».