Наступ росіян на Дніпропетровщину: скільки кілометрів залишилося до адмінмежі

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До адміністративного кордону Дніпропетровської області підрозділам російської окупаційної армії, які намагаються наступати на півдні Донеччини, залишилося пройти приблизно десять кілометрів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противнику, щоб увійти на територію Дніпропетровської області, потрібно захопити ще цілу низку населених пунктів — зокрема, Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль та Новосілку.

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При цьому Владислав Волошин наголосив, що в згаданих населених пунктах існує смуга оборонних укріплень, яку доведеться подолати ворогові, щоб досягнути цієї мети.

«Наразі у нього [ворога] там успіхів немає, вже кілька тижнів ворог намагається там просунутися», — додав він.

Нагадаємо, у Кремлі роздувають масштаб «наступу» окупаційних військ на Дніпропетровську область, називаючи його створенням «буферної зони».