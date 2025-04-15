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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Наступ росіян на Дніпропетровщину: військовий розповів про справжню мету ворога

Водночас, за словами Тимочка, найбільша кількість боєзіткнень — на Покровському напрямку.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наступ росіян на Дніпропетровщину: військовий розповів про справжню мету ворога

Що відомо про потенційні напрямки для наступу армії РФ на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Протягом останніх тижнів у медіа йдеться про потенційні напрямки для наступу армії РФ на Дніпропетровщину. Проте, якщо Росія й намагатиметься просуватися в бік області, то її метою, ймовірно, буде не військове захоплення, а політичний тиск.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі “Київ 24”.

За його словами, Росія може просуватися на Дніпропетровщину із метою політичного тиску.

«Путін може використовувати такі дії для територіальних претензій, маніпулюючи політичними процесами. Тому навіть при спробах росіян просуватися в цей напрямок, це буде більше політичний крок, а не військова операція», — сказав він.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що РФ може повторити наступ 2022 року з Білорусі. Там ворог готується до масштабних навчань.

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