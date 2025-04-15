Наступ росіян на Дніпропетровщину: військовий розповів про справжню мету ворога

Що відомо про потенційні напрямки для наступу армії РФ на Дніпропетровщину / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Протягом останніх тижнів у медіа йдеться про потенційні напрямки для наступу армії РФ на Дніпропетровщину. Проте, якщо Росія й намагатиметься просуватися в бік області, то її метою, ймовірно, буде не військове захоплення, а політичний тиск.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі “Київ 24”.

За його словами, Росія може просуватися на Дніпропетровщину із метою політичного тиску.

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«Путін може використовувати такі дії для територіальних претензій, маніпулюючи політичними процесами. Тому навіть при спробах росіян просуватися в цей напрямок, це буде більше політичний крок, а не військова операція», — сказав він.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що РФ може повторити наступ 2022 року з Білорусі. Там ворог готується до масштабних навчань.

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