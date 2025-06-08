Наступ росіян на Сумщині: експерт пояснив задум окупантів

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Наступ росіян у Сумській області супроводжується інформаційною кампанією з боку російських пропагандистів, щоб відвернути увагу від справжньої мети окупантів — спроби здійснити прорив на Донеччині.

Таку думку висловив військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Насправді не Сумщина — місце головного удару противника. Донбас, Донецька область, вихід на кордони Донецької області — це мета номер один. Навіть у всіх зведеннях Генерального штабу там найбільша кількість бойових з’єднань, напевно, відсотків 80. Сумщина є допоміжним, відволікаючим, інформаційним аспектом», — сказав він.

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Експерт нагадав, що тактику інформаційного шуму росіяни застосовують не вперше, навівши як приклад поширення фейків про наміри здійснити прорив на Херсонському напрямку чи повторно застосувати ракету «Орєшнік».

«Я не виключаю, що не досягнувши якогось глибинного успіху, росіяни переключаться, наприклад, на Запорізький напрямок. І цілком може бути, що саме на Запоріжжі найближчими тижнями буде якесь заворушення, яке інформаційно буде підтримуватися росіянами, як ґвалт: давайте кричати про захоплення Запорізької області чи Запоріжжя», — додав Василь Пехньо.

Нагадаємо, ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України.