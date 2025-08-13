Наступ росіян на Запоріжжі: як окупанти прориваються до міста і чим це загрожує

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські війська намагаються наблизитися до Запоріжжя, атакуючи українські позиції вздовж колишнього Каховського водосховища.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин у ефірі КИЇВ24.

За словами Волошина, противник прагне контролювати Кам’янське через його стратегічне розташування на трасі Сімферополь-Харків. Це селище та сусідній Степногірськ, що знаходяться на панівних висотах, мають ключове значення для контролю над південними та східними околицями Запоріжжя.

«Противник намагається загрожувати місту з далекобійної артилерії та застосуванням дронів. Ворог хоче взяти Кам’янське та Степногірськ, щоб закріпитися та завдавати ударів по обласному центру», — повідомив Волошин.

Наразі росіянам не вдається увійти у Степногірськ, тому вони рухаються берегом колишнього Каховського водосховища, руйнуючи українські укріплення. ЗСУ проводять пошуково-ударні дії, відбивають атаки та не дають ворогу закріпитися в населених пунктах.

«Коли немає укриттів і укріплень, тримати оборону складно. Але ми тримаємо ворога на відстані та не дозволяємо зайти в населені пункти», — додав речник.

Українські захисники продовжують стримувати наступ, не даючи ворогу просунутися до стратегічно важливих висот, що визначають безпеку південного фронту.

Нагадаємо, за інформацією «АТЕШ», на Запорізькому напрямку окупаційні війська РФ опинилися у критичному становищі. Росіяни з 108-го десантно-штурмового полку, повідомляють про значні втрати у боях за Павлівку.

Через критичну ситуацію командування почало відправляти у штурмові групи навіть тилові підрозділи та офіцерів, які визнані небажаними.