Наступ росіян на Запоріжжі: у ЗСУ відповіли, чи захопили окупанти важливий населений пункт
Раніше ворожа диверсійна група намагалася проникнути до села Староукраїнка, але загарбників було знищено.
Російські війська намагався проникнути до села Староукраїнка, що біля Гуляйполя, у Запорізькій області. ЗСУ відбили атаку та знищили диверсійну групу. Село залишається під контролем ЗСУ.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі «Укрінформ».
«Це відверта дезінформація (повідомлення про окупацію села — Ред.). По-перше, лінія фронту туди навіть не підійшла ще. Противник зараз перебуває на північних околицях Гуляйполя. Там точаться запеклі бої», — сказав Волошин.
За його словами, активні бойові дії фіксувалися на інших ділянках напрямку. Зокрема, біля населених пунктів Зелене та Варварівка. Ці бойові зіткнення, наголосив представник Сил оборони, не в Староукраїнці».
Однак раніше російська диверсійна група намагалася проникнути до села. Після бою окупантів було знищено.
«Там дуже складний рельєф, там біля річки Гайчур порізана ярами місцевість. По одному з таких ярів намагалась до Староукраїнки підійти ворожа диверсійна група. Цю групу знищили, село — під контролем Сил оборони України», — наголосив Волошин.
Речник додав, що ворог регулярно використовує тактику інформаційних вкидів. Зауважимо, сьогодні окупанти заявили про начебто захоплення села Староукраїнка та опублікували кадри з триколором, які нібито були зафільмовані у західній та східній частинах населеного пункту.
Як повідомляли військові, холод змінив тактику армії Росії під Запоріжжям. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого — створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів.