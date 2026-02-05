Наступ росіян на Запоріжжі: у ЗСУ відповіли, чи захопили окупанти важливий населений пункт

Прапор. / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Російські війська намагався проникнути до села Староукраїнка, що біля Гуляйполя, у Запорізькій області. ЗСУ відбили атаку та знищили диверсійну групу. Село залишається під контролем ЗСУ.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі «Укрінформ».

«Це відверта дезінформація (повідомлення про окупацію села — Ред.). По-перше, лінія фронту туди навіть не підійшла ще. Противник зараз перебуває на північних околицях Гуляйполя. Там точаться запеклі бої», — сказав Волошин.

Реклама

За його словами, активні бойові дії фіксувалися на інших ділянках напрямку. Зокрема, біля населених пунктів Зелене та Варварівка. Ці бойові зіткнення, наголосив представник Сил оборони, не в Староукраїнці».

Однак раніше російська диверсійна група намагалася проникнути до села. Після бою окупантів було знищено.

«Там дуже складний рельєф, там біля річки Гайчур порізана ярами місцевість. По одному з таких ярів намагалась до Староукраїнки підійти ворожа диверсійна група. Цю групу знищили, село — під контролем Сил оборони України», — наголосив Волошин.

Речник додав, що ворог регулярно використовує тактику інформаційних вкидів. Зауважимо, сьогодні окупанти заявили про начебто захоплення села Староукраїнка та опублікували кадри з триколором, які нібито були зафільмовані у західній та східній частинах населеного пункту.

Реклама

Як повідомляли військові, холод змінив тактику армії Росії під Запоріжжям. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого — створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів.