Літній наступ РФ: генерал Маломуж оцінив реальні можливості окупантів

Військовослужбовці РФ.

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Росія активно просуває наратив про літній наступ, однак не має ресурсів для масштабних дій на фронті.

Про це заявив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж у коментарі “Телеграфу”.

За його словами, Кремль готує інформаційне підґрунтя під нібито великі наступальні дії, однак реальні стратегічні можливості обмежені. За оцінкою Маломужа, до осені Росія не зможе сформувати достатньо боєздатні мобілізовані підрозділи, аби проводити масштабні операції.

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“Вони не здатні наступати по всьому фронту. Шукають слабкі місця, зокрема альтернативні напрямки”, — зауважив генерал.

Він додав, що головний акцент залишається на Покровському напрямку, де росіяни намагаються просунутися в бік Краматорська та Слов’янська. Але, попри багаторазові спроби, їм не вдалося досягти прориву.

Також, за словами Маломужа, Кремль намагався перенаправити частину сил на Сумщину після відступу ЗСУ з українського плацдарму на території Курської області. Це звільнило близько 50–55 тисяч російських військових, яких і почали перекидати для атаки на північ України.

“Ми утримуємо ділянку в 90 квадратних кілометрів на території Курщини, що відволікає до 15 тисяч їхніх сил. Інші — перекинули на Сумщину. Деякі сили також витягнули з Покровського напрямку, аби створити тиск на обласний центр. Однак нам вдалося стабілізувати ситуацію, наростити резерви й перейти до контрнаступу поблизу Андріївки та Юнаківки”, — розповів Маломуж.

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Він прогнозує, що найближчим часом РФ продовжить концентрувати зусилля на сході, намагаючись витіснити українські сили з Донеччини. Йдеться про напрямки Часового Яру, Торецька, Новопавлівки та Покровська. Але й там, підкреслює генерал, шанси на успіх у ворога обмежені через добре підготовлену оборону ЗСУ.

“Росіяни можуть діяти лише локально. На наступ по всьому фронту у них немає ресурсів”, — підсумував Маломуж.

Раніше повідомлялось, що армія РФ поступово просувається у напрямку адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. Командир “Айдару” розповів, що насправді відбувається в регіоні.