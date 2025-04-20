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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2170
Час на прочитання
1 хв

Наступ росіян: в ISW назвали ймовірний напрямок головного удару

Росіяни стягують сили та готуються до наступу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На Донеччині росіяни просунулися на захід та північний схід від Торецька.

Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.

За даними аналітиків, російське командування передислокувало підрозділи безпілотників з курського напрямку до району Калинового — на південний захід від Торецька. Зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.

Крім того, російські війська нещодавно змінили тактику на Торецькому напрямку та намагаються використовувати мотоцикли для стрімкого просування по полях і закріплення позицій без додаткового підкріплення.

Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2170
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