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- Війна
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Наступ росіян: в ISW назвали ймовірний напрямок головного удару
Росіяни стягують сили та готуються до наступу.
На Донеччині росіяни просунулися на захід та північний схід від Торецька.
Про це повідомив Інститут вивчення війни ISW.
За даними аналітиків, російське командування передислокувало підрозділи безпілотників з курського напрямку до району Калинового — на південний захід від Торецька. Зараз ці підрозділи діють у напрямку Костянтинівки.
Крім того, російські війська нещодавно змінили тактику на Торецькому напрямку та намагаються використовувати мотоцикли для стрімкого просування по полях і закріплення позицій без додаткового підкріплення.
Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.