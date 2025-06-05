Наступ росіян у районі Покровська: що зараз відбувається біля міста

Покровськ / © Associated Press

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Російські війська кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська Донецької області. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади з позивним “Лютий” в ефірі телемарафону.

Він наголошує на тому, що росіяни не відмовилися від своїх планів захопити це місто.

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“На нашій ділянці фронту, за яку відповідає 68-ма ОЄБр, щодня відбуваються зіткнення і штурмові дії”, — наголосив він.

За його словами, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують дрони різних типів під час наступальних дій.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини — Мирноградом, це передмістя Покровська, і Костянтинівкою.

Раніше військові заявляли, що окупанти намагаються протиснути фронт під Покровськом і стягують резерви. Українські захисники у відповідь активно використовують артилерію та власні безпілотники, завдаючи ворогові значних втрат.

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Дата публікації 09:26, 28.05.25 Кількість переглядів 235 Захоплюють нові території ! Загострення там, де ще місяць тому було спокійно! Наживо з фронту