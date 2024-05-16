Наступ росіян: аналітики пояснили, чому Путін фундаментально помиляється

Президент Росії Володимир Путін применшив загрозу українських контрнаступів по всій лінії фронту та стверджує, що російські війська продовжать окупацію української території.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Обмежені російські наступальні операції на півночі Харківської області свідчать про те, що Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій, виходячи з припущення, що російські війська зможуть просунутися на будь-якій ділянці фронту і закріпити будь-які здобутки без необхідності враховувати українські тактичні контратаки або значну українську контрнаступальну операцію в майбутньому", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що Путін, ймовірно, зробив таке припущення на основі кількох місяців поступового наступу на сході України.

"Але цей розрахунок фундаментально неправильно оцінює тактичні можливості, які отримають українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах", — зазначили аналітики.

Експерти наголосили, що наразі важливо, щоб українські сили мали можливість здійснювати широкомасштабні контрнаступальні операції.

"Інакше Путін вважатиме, що він може продовжувати наступальні операції до нескінченності і змушувати Україну до стратегічної оборони, доки не досягне перемоги", — додали аналітики.

Раніше аналітики повідомили, що Збройні сили Російської Федерації тактично просунулися біля Вовчанська Харківської області. Також ворог продовжив наступ у напрямку Липців.

Очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що на північній околиці міста тривали бої зі стрілецькою зброєю, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися закріпитися.

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