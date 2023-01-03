Наступ росіян біля Бахмута сповільнився: британські розвідники розповіли чому

Армія Росії зменшила свою активність у районі Бахмута Донецької області. Усередині грудня російські військові та бойовики "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста. Втім, багато з цих операцій погано підтримувалися.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"Російські наступальні операції в цьому районі в даний час, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українські Збройні сили за останні десять днів отримали підкріплення у цьому районі. За даними розвідки, Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору. Так, частота російських атак знизилася порівняно з піком, що був усередині грудня.

"Обидві сторони зазнали великих втрат", - підсумовують у звіті.

Ситуація навколо Бахмута

У зведенні Генштабу 3 січня наголосили, що армія РФ намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут. За даними Геншабу, там щодня ЗСУ відбивають до 20 атак. На Бахмутському напрямку Росія зосереджує зусилля.

Аналітики ISW зауважують, що наступ росіян у Бахмуті близький до кульмінації. Малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

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