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Наступ росіян на Авдіївку: у Пентагоні розповіли, які операції проводять окупанти

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Наступ росіян на Авдіївку: у Пентагоні розповіли, які операції проводять окупанти

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер / Фото: Associated Press

Попри переважальну силу противника, українська армія має певний успіх на полі бою, зауважили у Пентагоні.

У Міністерстві оборони розповіли, що Росія проводить в районі Авдіївки "наступальні операції з обмеженим ефектом". 

Про це повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу.

За його даними, попри переважальну силу противника, українська армія має певний успіх та прогрес на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.

Він запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Америка зосереджена у наданні військової допомоги як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю, у якій йшлося про втрати росіян та українців під час наступу на Авдіївку і чому Путін хоче захопити це місто. 

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Дата публікації
Перегляди
6331
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