Наступ росіян на Авдіївку: у Пентагоні розповіли, які операції проводять окупанти

Попри переважальну силу противника, українська армія має певний успіх на полі бою, зауважили у Пентагоні.

У Міністерстві оборони розповіли, що Росія проводить в районі Авдіївки "наступальні операції з обмеженим ефектом".

Про це повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу.

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За його даними, попри переважальну силу противника, українська армія має певний успіх та прогрес на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.

Він запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Америка зосереджена у наданні військової допомоги як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю, у якій йшлося про втрати росіян та українців під час наступу на Авдіївку і чому Путін хоче захопити це місто.

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