Наступ росіян на Донбасі досягне кульмінації у найближчі тижні - ISW

Повільний наступ може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться окупацією Слов’янська чи Бахмута. Нинішній російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що протягом останніх кількох тижнів окупаційні військ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська. Більше того, вони продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зазначається, що РФ намагалася взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська. Втім, станом на 20 липня не досягнули своєї мети.

Окупанти досі не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут. Аналітики зауважують, що вони значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від міста.

Натомість зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися. Втім, протягом декількох тижнів не було досягнуто ніяких значних успіхів.

Фото: ISW.

"Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи найближчими днями. Російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній і відкритій місцевості", - наголосили в ISW.

В ISW прогнозують, що російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута. Пояснюють це щільністю населення та забудованістю цих територій.

Нагадаємо, розпочалася 148 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ змусили окупантів накивати п'ятками поблизу Вуглегірської ТЕС. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу станом на 21 липня.

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