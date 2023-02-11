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Наступ росіян на Донбасі: в естонській розвідці назвали важливу умову, яка заважає ворогу на війні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Наступ росіян на Донбасі: в естонській розвідці назвали важливу умову, яка заважає ворогу на війні

Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Окупанти продовжуються наступальні дії на Донецькому напрямку

Окупанти продовжують наступ на Донбасі одразу на 5 напрямках. Попри це, у розвідці Естонії заявили, що росіянам не вдасться змінити ситуацію на фронті. 

Про це пише ERR.

На думку Гросберга, нашим підрозділам Сил оборони допомагає відносно тепла погода. 

"У порівнянні з минулим тижнем активність бойових дій зросла, ініціатива певною мірою перейшла до рук збройних сил Росії", – зауважив він.

У розвідці зазначають, що сили оборони України зараз перебувають під сильним тиском, утім, суттєвих змін на лінії зіткнення не виявлено.

Гросберг додав, що одна з головних проблем з якою зараз стикаються окупанти - це відступання морозів. Оскільки потепління, грає не на корсить окупантам у проведенні наступальних дій. Все через в'язкий грунт, який затримує дії загарбників.

"На північному сході України, тобто на Луганщині, середня добова температура тримається на рівні близько нуля, на півдні країни встановилася плюсова температура. Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ",
– зауважив він.

Зауважимо, що окупанти зараз здійснюють наступ одразу на 5 напрямках: Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Новопавлівському.

Як стало відомо, Українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні України. Найімовірнішим напрямом ЗСУ може стати Мелітополь у Запорізькій області.

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Дата публікації
Перегляди
874
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