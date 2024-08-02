Наступ росіян на Донеччині: експерт назвав чотири головні завдання окупантів

Російські війська на Покровському напрямку мали найглибший поступ за минулий рік – 21 кілометр.

Найінтенсивніший наступ російських окупаційних військ зосереджений у напрямку міст Покровська та Торецька.

Як зауважив у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ці напрямки можна розглядати як єдиний Торецько-Покровський напрямок.

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За його словами, концентрація значних сил і засобів дозволила російським військам на Покровському напрямку мати найглибший поступ за минулий рік – 21 кілометр.

“Від 31 липня 2023 року до 31 липня 2024 року росіяни просунулися на 21 км углиб Донецької області на Покровському напрямку або по 60 метрів на добу”, - підрахував Олександр Коваленко.

На думку оглядача, командування російської окупаційної армії на Покровсько-Торецькому напрямку намагається вирішити одночасно 4 завдання:

формування південного флангу від траси 0511 лівим берегом річки Вовча та Карлівського водосховища;

прорив трасою 0511 на Покровськ;

прорив на трасу 0504 через Воздвиженку, основну артерію постачання Покровська-Костянтинівка, з метою її перерізання;

окупація Торецької агломерації та безпосередньо Торецька.

“Для виконання цих чотирьох завдань їм потрібний величезний ресурс, якого повноцінно зараз в наявності у них нема. Завдання, які російське командування поставило своїм підлеглим, суттєво відрізняється від їхніх можливостей, що гальмуватиме весь процес. На мій погляд, битва за Торецьк буде піковим моментом 2024 року", – зауважив Коваленко в ефірі 24 каналу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині (після невдалого наступу на Харків) залишається місто Покровськ.

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