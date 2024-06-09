Наступ росіян на Харківщині: аналітики повідомили, чим займаються наразі окупанти

На Харківському напрямку російські окупанти здійснюють перегрупування. Ймовірно, загарбники планують поновити наступальні дії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов в інтерв’ю російському державному ЗМІ 8 червня заявив, що російська влада наприкінці травня 2024 року вирішила перекинути підрозділи спецназу "Ахмат" на Харківський напрямок.

Алаудінов стверджував, що на Харківському напрямку діє загін "Каштан", раніше відомий як загін "Камертон" і перейменований на честь нового командира.

Речник групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 8 червня заявив, що сили "Ахмата" виконують роль загороджувальних підрозділів – спеціалізованих дисциплінарних підрозділів, які обстрілюють дружні сили у разі їх несанкціонованого відступу – в зоні міжнародного кордону. Не виключено, що російське військове командування перекинуло в цей район сили "Ахмата" виключно з цією метою, а не для здійснення наступальних дій.

Волошин також заявив, що російське військове командування нарощує угруповання російських військ в районі кордону шляхом перекидання підрозділів невизначених полків і бригад з інших ділянок фронту, зокрема з тимчасової окупованої Херсонської області.

Центр українського спротиву заявив, що російське військове командування перекидає невизначені підрозділи та операторів БПЛА з Херсонського напрямку на Харківський.

"Незрозуміло, чи російські війська змінили заплановану кінцеву чисельність Північного угруповання військ після початку наступальної операції на півночі Харківської області 10 травня. Російський мілблогер заявив 6 червня, що російське військове командування виділило близько 15 тисяч особового складу для наступальна операція на півночі Харківської області", - зазначили аналітики.

Раніше стало відомо, що в Харківській області росіяни підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.

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