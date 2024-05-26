Наступ росіян на Харківщині: чи вдалося спинити окупантів і як розгортається битва за Вовчанськ

Росія продовжує наступ на Харківщину, але вже значно повільнішими темпами. Основна ціль окупантів на цій ділянці – взяти під контроль прикордонне місто Вовчанськ.

Однак ще зарано говорити про кінцеві цілі російської операції. Водночас Володимир Путін заявив, що його "єдиним наміром є створення "буферної зони" між Україною і прикордонним Бєлгородом, наполягаючи на тому, що "немає жодного плану" загрожувати самому Харкову". Тим часом багато військових на Харківщині обурені тим, що росіянам вдалося просунутися так далеко і швидко. Одні пов'язують це із затримкою західної допомоги, що, на їхню думку, сприяло наступу російських сил і послабило оборону України.

ТСН.ua пише про останні події на Харківському напрямку.

У розпорядженні британського журналу The Economist опинився план наступу Росії на Харківщині. З нього випливає, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і зокрема тиснути на українців на схід від Печенізького водосховища.

Операцію, за даними видання, планували на 15-16 травня, але з невідомих причин перенесли майже на тиждень. Згідно з планами, росіяни визначили два напрямки атаки з обох боків водосховища.

Наступ на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська на відстань артилерійського пострілу від Харкова в районі села Борщова. Але там росіян зупинила елітна 92-а бригада ЗСУ, яку швидко перекинули в цей район. В результаті українці відкинули супротивника на 10 км від його цілі.

Військовий у Вовчанську / Фото: Associated Press

Якщо дані видання правильні, це змінює уявлення про те, що після 10 травня відбувалося на кордоні Бєлгородської та Харківської областей.

Досі йшлося про погані оборонні укріплення України на кордоні, та про те, як 125-а бригада, яка мала відбити атаку на цьому напрямку, "залишила позиції".

Ситуація у Вовчанську

Після успіху росіян перших днів українським Силам оборони вдалося суттєво загальмувати противника і майже стабілізувати ситуацію. Ключові точки, до яких прямували два наступальні угруповання РФ – село Липці і місто Вовчанськ – досі залишаються під українським контролем. Штурми "в лоб" цих населених пунктів не принесли успіху росіян. Однак вони змінили тактику і тепер намагаються обійти їх з флангів.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, для противника важливо захопити Вовчанськ, щоб рухатися далі 10 км на південний схід до селища Білий Колодязь і вийти в тил українському угрупованню.

До ключового українського міста в прикордонні Харківщині росіяни впритул наблизились ще в перший день наступу. За оцінками експертів та окремих українських військових, Вовчанськ не був належним чином захищений лініями оборони. В будь-якому випадку ЗСУ постали перед задачею втримати місто площею 70 кв. км, в якому до повномасштабної війни проживало майже 18 тисяч мешканців.

Наступ російські війська ведуть, рухаючись від бєлгородських Шебекіно і Нової Таволжанки, через українські прикордонні села Плетенівка і Гатище. Їм вже вдалося зачепитися за північні околиці Вовчанська. Водночас ЗС РФ мінімально використовують бронетехніку, рухаючись малими піхотними групами.

"Вони дуже маленькими групками просочуються, десь накопичуються, і просуваються далі. Тактика маленьких груп, вона дуже ефективна", - вказує прикордонник Андрій з сюжету ТСН про ситуацію у Вовчанську.

Генштаб станом на 26 травня називає ситуацію на Харківщині "контрольованою".

Станом на 20 травня, лінія фронту фактично проходить по річці Вовча, яка розділяє Вовчанськ на приблизно рівні північну і південну частини.

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вказує на те, що війська РФ докладають "титанічні зусилля", щоб втриматись в міській забудові Вовчанська. Їхні позиції розташовані на північних околицях – в районі м'ясокомбінату та старого аеродрому, а також на території декількох прилеглих кварталів вздовж вулиць Терешкової та Новоселівської.

Військово-політичне керівництво України прямо заявляє, що одне з головних завдань Росії – це змусити ЗСУ відтягнути резерви з інших напрямків на Харківщину.

Дійсно, навіть статистика обстрілів і штурмів, яку щоденно надає Генштаб ЗСУ, вказує на те, що російська армія намагається в останні дні активізувати свої наступальні зусилля біля Часового Яру, Роботиного і на Покровському напрямку.

Зокрема, найбільша кількість атак росіян фіксується саме на Покровському напрямку. Тут РФ не полишає спроб розвинути свій успіх після захоплення Авдіївки.

За даними DeepState, 19 травня окупантам вдалося дещо просунутись вперед біля сіл Нетайлове, Яснобродівка, Новопокровського і Кераміка.

Втрати росіян на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кожного українського військового приходиться вісім російських окупантів під час наступу на півночі Харківської області. Про це він розказав в інтервʼю середньоазійським країнам.

Обстріли Харківщини / Фото: Associated Press

За словами президента, Володимиру Путіну чхати на розуміння людського життя й на мову, якою розмовляє особа.

"Йому чхати на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив в напрямку Харкова, який відбувся трохи більше двох тижнів тому, завершився військовими жертвами 1 до 8. Один українець на вісім росіян", — повідомив Зеленський.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що ЗСУ плануть контрнаступ на Харківщині. Аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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