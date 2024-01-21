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Наступ росіян на Харківщині: військовий назвав важливу ціль окупантів

Наступ росіян на Харківщині: військовий назвав важливу ціль окупантів

Захоплення Оскільського водосховища може дати можливість російській армії вибудувати інженерні укріплення на Лимано-Куп'янському напрямку.

Російські війська намагаються захопити Оскільське водосховище на Харківщині, яке має велике значення для оборони.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ військовослужбовець Іван Тимочко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За словами військового, на Лимано-Куп'янського напрямку важливою ціллю окупантів є Оскільське водосховище, що простягається від Куп’янська до Ізюма, звідки вони були вибиті в рамках наступальної операції Сил оборони України у 2022 році. 

“Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку", - зауважив військовий.

Окрім того, Тимочко відзначив важливе значення цього водного рубежа, який має протяжність майже 80 км, для оборони.

“Це б дало їм [російським окупантам] можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча, коли вони відступали свого часу з Харківщини, то пробували на Оскільському водосховищі вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це, тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи", - зауважив він.

Нагадаємо, у Росії вранці 21 січня заявили про загарбання села Крохмального Харківської області. У ЗСУ наголосили, що лінія фронту постійно зміщується.

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