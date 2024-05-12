Наступ росіян на Харківщині: яка ситуація в районі Вовчанська — оглядач

Ворог намагається вийти до дороги, яка веде у місто з боку села Стариця.

Під час наступальних дій на території Харківської області російські окупанти ведуть активні бойові дії вздовж річки Сіверський Донець на захід від міста Вовчанська.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець.

За його словами, ворог намагається вийти до дороги, яка веде у місто з боку села Стариця, а також взяти під свій контроль міст через Сіверський Донець в районі села Приліпка.

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“На іншому напрямку... бої тривають в районі селищ Мороховець та Олійникове. Селище Глибоке, судячи зі всього, утримується ЗСУ, принаймні, іншої інформації у мене поки немає”, - додав він.

Нагадаємо, офіційно підтвердженої інформації про перебування російських окупантів у Вовчанську на Харківщині немає. Там тривають постійні обстріли та бої.

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