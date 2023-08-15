Наступ росіян на Куп'янському напрямку зазнав фіаско: у Міноборони розповіли, що там відбувається

Окупанти зменшили кількість обстрілів на сході. Тепер вони відновлюють сили після ударів ЗСУ біля Куп'янська.

На сході, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках, російські окупанти зменшили кількість обстрілів та атак. Зараз вони займаються перегрупуванням та відновленням втрачених у боях сил.

Про це 15 серпня розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Протягом минулого тижня і перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів", - наголосила Маляр.

За її словами, зменшення кількості російських обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Тоді українські захисники дуже ефективно зупинили окупантів і знищили велику кількість особового складу і техніки росіян.

"І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що у районі Куп'янська Харківської області російська армія не має тактичного успіху. Втім, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

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