Наступ росіян на Курахівському напрямку: яку мету має ворог — речник ЗСУ

На Курахівському напрямку російська окупаційна армія намагається прорвати рубежі Сил оборони України для того, щоб вирівняти лінію фронту.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телеканалу “Ми -Україна”.

“Для нашого противника цей напрямок важливий для вирівняння лінії фронту. Це дасть змогу йому перегрупуввтися, вивести деякі підрозділи для відновлення, а потім акумулювавши ресурс - проводити наступальні дії", - пояснив він задум ворога.

За словами Назара Волошина, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські атаки.

Нагадаємо, Україна може втратити ще п'ять міст у Донецькій області. Зараз в регіоні найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.

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