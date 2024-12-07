Наступ росіян на Курахівському напрямку: яку мету має ворог — речник ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати російські атаки.
На Курахівському напрямку російська окупаційна армія намагається прорвати рубежі Сил оборони України для того, щоб вирівняти лінію фронту.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телеканалу “Ми -Україна”.
“Для нашого противника цей напрямок важливий для вирівняння лінії фронту. Це дасть змогу йому перегрупуввтися, вивести деякі підрозділи для відновлення, а потім акумулювавши ресурс - проводити наступальні дії", - пояснив він задум ворога.
За словами Назара Волошина, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські атаки.
Нагадаємо, Україна може втратити ще п'ять міст у Донецькій області. Зараз в регіоні найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.
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