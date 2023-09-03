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Наступ росіян на Лимано-Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали мету ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Наступ росіян на Лимано-Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали мету ворога

Російські військові в Україні / Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки, що на Луганщині.

Російська війська наступають на Лимано-Куп'янському напрямку, щоб зробити "коридор".

Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він додав, що російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки Луганської області. Мета ворога - просунутися до річки Оскіл. За минулу добу відбулося 5 бойових зіткнень.

"Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", - пояснив Євлаш, наголосивши, що українські військові стримують штурми окупантів.

Новоєгорівка Луганської області. ФОТО: Deepstatemap / ©
Новоєгорівка Луганської області. ФОТО: Deepstatemap

Нагадаємо, за останньою інформацією від Генерального штабу, армія Путіна атакує ЗСУ на трьох напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
768
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