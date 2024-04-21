Наступ росіян на Покровському напрямку: детальний аналіз можливостей ворога — Машовець

Вихід на рубіж Очеретине – Уманське залишається для російських окупантів основним завданням на найближчий час.

Командування російської окупаційної армії буде намагатися наступати на Покровському напрямку “із останніх сил”, припускаючи, що зволікання дозволить Силам оборони України зміцнити свої захисні позиції, прорвати які стане неможливо.

Про це написав у своєму огляді координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець.

Головна мета противника

За його словами, для того, щоб “не втратити темп наступу” командування російського угрупування військ (УВ) “Центр” почав повертати бригади 41-ї загальновійськової армії (ЗВА) у бій.

“Очевидно, вихід на рубіж Очеретине – Уманське залишається для УВ “Центр” основним завданням на найближчий час”, - зазначив .

Машовець відзначив, що показовим у цьому сенсі є поява підрозділів 35-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) зі складу 41-ї ЗВА у смузі наступу 30-ї омсбр 2-ї ЗВА, поруч із 132-ю омсбр.

“Командування противника, вводячи у бій праворуч від 30-ї омсбр, по напрямку на Новокалинове, 35-у омсбр, явно намагається наростити темпи просування 30-ї омсбр, яка оперує у напрямку на Новобахмутівку та Очеретине шляхом ущільнення бойових порядків останньої та розшируючи загальну смугу наступу угрупування”, - пояснив експерт.

Де відбуваються ворожі атаки

Костянтин Машовець відзначив низку атакуючих\штурмових дій противника на Покровському напрямку.

На напрямку на Новокалинове провели не особливо успішну атаку передові підрозділи 132-ї омсбр. Противник спромігся зачепитися за східну частину села, але просунутись далі на Керамік – поки не може.

Передові підрозділи 30-ї омсбр противника, наступаючи вздовж залізниці, зуміли зав’язати бої у Новобахмутівці й навіть “зачепитися” за кілька крайніх хат у південно-східній частині Очеретине. Однак, поки ЗСУ продовжують чіплятися за Новобахмутівку та утримують Соловйове, подальші активні дії противника в Очеретиному проблематичні для нього, оскільки витягнута у бік цього населеного пункту “кішка” 30-ї омсбр ризикує бути відрізаною.

“Думаю, саме з метою вивільнення 1-2 мотострілецьких батальйонів (мсб) 30-ї омсбр для активних дій по забезпеченню свого лівого флангу по дирекції Новобахмутівка – Соловйове й була введена у бій 35-а омсбр праворуч від 30-ї омсбр”, - зазначив Машовець.

В районі села Бердичі введені в бій підрозділи 74-ї омсбр зі складу 41-ї ЗВА атакували у загальному північно-західному напрямку, явно намагаючись просунутись вперед й таким чином ще більше “розв’язати” 30-й омсбр руки для дій саме у напрямку Очеретине й сконцентрувати її на виконанні саме цього завдання.

1-а омсбр 1-го армійського корпусу (АК), яка діє у складі УВ “Центр”, атакувала передові позиції ЗСУ східніше села Уманське, прагнучи прорватися північніше річки Дурна на цій ділянці, але досягнути цього противнику поки не вдалось. Передові підрозділи ЗСУ продовжують утримувати позиції західніше с. Орлівка вздовж цієї річечки й таким чином сковуючи дії противника (1-ї омсбр) у напрямку на с. Уманське.

Особливості ситуації на Покровському напрямку

За словами експерта, утримання підрозділами Сил оборони України рубежу Новобахмутівка – західніше Бердичі – Семенівка – Уманське починає суттєво впливати на темпи просування військ противника зі складу УВ “Центр”.

Його командування, через це, вже починає шукати якісь “альтернативні” шляхи та напрямки аби таки вийти на рубіж Очеретине – Уманське. Це, стосується, насамперед флангових районів. Противник вже почав нарощувати зусилля у напрямку на Очеретине, найближчим часом аналогічні “процеси” відбудуться й по напрямку на Яснобродівку та Нетайлово.

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Костянтин Машовець відзначив, що противнику може забракнути сил та засобів, щоб продовжувати нарощувати свої зусилля та міняти напрямки й ділянки їх докладання в умовах, коли загальна смуга наступу угрупування має сталу тенденцію до розширення.

В цьому сенсі, він виокремив дві особливості.

По-перше, дуже нерівномірний розподіл сил й засобів між Покровським та Торецьким напрямками, де діє УВ “Центр”. На першому сконцентрований абсолютний максимум, тоді як на Торецькому командування УВ “Центр” поки обходиться мінімумом військ – одна омсбр та десь до 5-и стрілецьких полків (в резерві – не більше батальйону).

По-друге, очевидним фактом є наявність певних обмежень в сфері можливостей командування УВ “Центр” самостійно нарощувати своїх зусилля на тому чи іншому напрямку.

"Вони [сили і засоби] явно не безкінечні. На даний момент у так званому “резерві І черги” (це те, що ми зазвичай називаємо “швидкі резерви”) перебуває 3 мотострілецьких полки (мсп) – усі з розряду “територіальних військ”, й до 4-5-и формувань обсягом “до батальйону”, з яких, принаймні, 2 є так званими “резервними” (по суті, “мобілізаційні накопичувачи” поповнення)”, - пояснив експерт.

Якими силами наступає ворог

За словами Машовця, загалом, у складі УВ “Центр” на Покровському та Торецькому напрямках півтори доби тому було:

десь трохи більш, ніж 86 тисяч військових;

не більш, ніж 280 танків (у різному стані боєготовності);

менш, ніж 760 одиниць бойових броньованих машин (ББМ), всіх типів та зразків, починаючи з бронеавтомобілей та броньованих тягачів типу МТ-ЛБ та закінчуючи БМП-3 та БТР-82А;

артилерійське угрупування достатньо потужне – близько 1100 одиниць ствольної та реактивної артилерії;

тактична група (ТГр) російських ракетних військ та артилерії (РВіА) зі складу однієї з ракетних бригад (рбр), яка нараховує до 6-8-и пускових установок (ПУ) оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК).

Нагадаємо, російські війська продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації перед очікуваною наступальною операцією влітку 2024 року. Але РФ, ймовірно, буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня.

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