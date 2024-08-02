Наступ росіян на Покровському напрямку: як зменшити амбіції Кремля — експерт

Окупанти планували проводити стратегічний наступ на глибину в кілька десятків кілометрів.

Постачання будь-якого додаткового озброєння від західних партнерів на Покровський напрямок, яке допоможе зупинити російську окупаційну армію, зменшити амбіції Кремля щодо наступу.

Таку думку висловив військовий експерт Іван Киричевський в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, наступальні амбіції окупантів вже скорочені — лише до цього напрямку.

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“Росіяни планували проводити стратегічний наступ на глибину в кілька десятків кілометрів. Попри те, що допомоги недостатньо, Сили оборони України змогли значно виснажити ворога", - наголосив Киричевський.

Експерт зазначив, що, згідно з інфографікою DeepState, упродовж травня в рамках кампанії на Харківщині росіяни встигли захопити більше територій, ніж за червень-липень під час боїв на Покровському та Торецькому напрямках.

"Очевидно, що, якщо зупинити ворога на цьому напрямку, то Кремль буде змушений зменшити свої амбіції"- , додав він.

Нагадаємо, головною ціллю російської окупаційної армії на Донеччині (після невдалого наступу на Харків) залишається місто Покровськ.

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