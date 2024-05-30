Росіяни можуть почати наступ на новому напрямку: Синєгубов розповів про загрозу

В разі загострення на цьому напрямку з громади першочергово потрібно буде евакуювати близько півтори тисячі людей.

Росіяни можуть піти в наступ на Золочівському напрямку Харківщини. Поки ударного угруповання поблизу кордону із РФ із Золочівською громадою у Богодухівському районі немає, однак ворог може розпочати наступ на цій ділянці, аби ще більше військ ЗСУ залучити для оборони півночі Харківщини.

Про це сказав під час преспідходу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає кореспондент "Укрінформу".

За його словами, інформація наразі така ж сама, що й по Липецькому та Вовчанському напрямках.

"Цей напрямок (Золочівський - ред.) ворогом обраний як перспективний для того, щоб задіяти максимальну кількість наших військ у стримуванні на півночі Харківщини", - сказав Синєгубов.

Він розповів,що росіяни так само впродовж дня можуть перенаправити ці резерви і на Золочівський напрямок тощо.

"Тому ми, звісно, про це можемо говорити і маємо бути готовими для того, щоб задіяти плани евакуації з тих населених пунктів», - сказав начальник ОВА.

Він також заперечливо відповів на запитання, чи є поблизу Золочівської громади якесь ударне скупчення зараз.

"Це, скажімо так, буде перший етап, перша хвиля. У нас зарезервовані місця в Харкові під цю евакуацію. Всі ресурси наявні щодо організації вивезення людей у нас, в принципі, є", - зазначив Синєгубов.

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