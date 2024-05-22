Наступ росіян на Сумську область: в Зеленського повідомили, чи існує загроза

Окупанти знищують населені пункти у прикордонні.
Наразі російська окупаційна армії немає достатнього ресурсу, щоб "піти колонами" на Суми та область. Втім, регіон перебуває під постійними обстрілами РФ.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Report.
"Там Росія дуже активно застосовує авіаційні керовані бомби, практично всі прикордонні села знищені. Тобто активні бойові дії, але у значно меншому масштабі, і так тривають по всьому периметру кордонів із РФ. Інше запитання, чи може Росія накопичити такий достатній обсяг військових ресурсів, маються на увазі ті ж мобілізовані, щоб колонами рухатися кудись? Ні", - наголосив він.
За словами представника ОП, наразі країна-агресорка не має ресурсів для таких операцій. Втім, в РФ є "ресурс для ведення інтенсивних бойових дій по лінії фронту, де і зараз вони відбуваються".
"У Росії є той самий дефіцит у снарядах, дефіцит у балістичних ракетах, дефіцит у бронетехніці. У них інший рівень підготовки мобілізованих. Це не той рівень спецпідготовки, який ми бачили на початку війни. Росія теж змушена, виходячи зі стратегічних цілей, вибирати для себе пріоритетні напрямки", - каже Подоляк.
Також політик зауважив, що Україні необхідні великі обсяги далекобійної зброї, ракет, що дасть змогу значне швидше знищувати "точки" знаходження (скупчення) ворожої військової техніки, боєприпасів, зокрема й на прикордонних територіях РФ.
Нагадаємо, автори The Economist з посиланням на отримані військові плани росіян пояснили причину швидкого прориву росіян на Харківщині. Зокрема, йдеться про те, що на кордоні були повинні бути встановлені мінні загородження, але їх не було.