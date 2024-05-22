Наступ росіян на Сумську область: в Зеленського повідомили, чи існує загроза

Наразі російська окупаційна армії немає достатнього ресурсу, щоб "піти колонами" на Суми та область. Втім, регіон перебуває під постійними обстрілами РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Report.

"Там Росія дуже активно застосовує авіаційні керовані бомби, практично всі прикордонні села знищені. Тобто активні бойові дії, але у значно меншому масштабі, і так тривають по всьому периметру кордонів із РФ. Інше запитання, чи може Росія накопичити такий достатній обсяг військових ресурсів, маються на увазі ті ж мобілізовані, щоб колонами рухатися кудись? Ні", - наголосив він.

За словами представника ОП, наразі країна-агресорка не має ресурсів для таких операцій. Втім, в РФ є "ресурс для ведення інтенсивних бойових дій по лінії фронту, де і зараз вони відбуваються".

"У Росії є той самий дефіцит у снарядах, дефіцит у балістичних ракетах, дефіцит у бронетехніці. У них інший рівень підготовки мобілізованих. Це не той рівень спецпідготовки, який ми бачили на початку війни. Росія теж змушена, виходячи зі стратегічних цілей, вибирати для себе пріоритетні напрямки", - каже Подоляк.

Також політик зауважив, що Україні необхідні великі обсяги далекобійної зброї, ракет, що дасть змогу значне швидше знищувати "точки" знаходження (скупчення) ворожої військової техніки, боєприпасів, зокрема й на прикордонних територіях РФ.

Нагадаємо, автори The Economist з посиланням на отримані військові плани росіян пояснили причину швидкого прориву росіян на Харківщині. Зокрема, йдеться про те, що на кордоні були повинні бути встановлені мінні загородження, але їх не було.

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