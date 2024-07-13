Наступ росіян на Торецьк: окупанти поспішають використати “вікно можливостей” — RFERL

Торецьк став головною метою для російського командування.

Російська окупаційна армія посилила наступ на колишнє шахтарське місто Торецьк. Минулого місяця російські війська почали відчутне просування до міста, захопивши село Шуми, приблизно за 10 кілометрів на схід.

Про це у своєму матеріалі для Radio Free Europe/Radio Liberty пише журналіст Майк Екель.

Він нагадав заяву головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського від 2 липня про те, що навколо Торецька активізувалися бої.

Окрім того, російські підрозділи пробили українські лінії оборони на південь від Торецька, створивши виступ поблизу селища Нью-Йорк.

“Незрозуміло, чому саме російські сили змогли просунутися вперед так швидко, хоча звіти розвідки з відкритих джерел вказують на ротацію українських військ, яка могла бути невдалою”, - пише автор.

За словами Сергія Грабського, полковника української армії у відставці, Торецьк став головною метою для російського командування. Оприлюднені 11 липня 32-ю окремою механізованою бригадою знімки з дрона показують, що місто, здебільшого перетворене на руїни.

“Для росіян критично важливо захопити цю територію. Відбувається лобова така Торецька, вони поспішають. Вікно можливостей починає закриватися, тому що поточний потік людей і зброї обертається на користь України", - пояснив Грабський.

На південний захід від Торецька російські війська також просунулися на північ і північний захід від міста Очеретине, просуваючись до траси N32, яка йде від Покровська на північний схід до Костянтинівки. Захоплення шосе відрізало б головну лінію постачання для українських сил у цьому районі.

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Нагадаємо, українські Збройні сили наразі ведуть бої на околицях Торецька Донецької області. В самому місті російських окупантів немає.

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