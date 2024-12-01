Наступ росіян на Запоріжжі: комбриг Хільченко розповів про приготування окупантів

Армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби.

Російська окупаційна армія готується до масштабного наступу у Запорізькій області.

Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко у коментарі “Сіспільному” повідомив, що на це вказують “багато різних дій щодо переміщення і підготовки” російських підрозділів.

Зокрема, за його словами, армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби.

"Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано, але все одно ми розуміємо, куди перекидають які підрозділи... Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації”, — зазначив комбриг.

При цьому бойові дій на Запорізькому напрямку уже тривають, але росіяни наразі використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки.

"Армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовують мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби”, - наголосив Олексій Хільченко.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога. Цього тижня росіяни вже намагалися прорвати там оборону.

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