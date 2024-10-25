Наступ росіян на Запоріжжя: військовий пояснив, чи існує небезпека

Українські сили спостерігають за ситуацією на Запорізькому напрямку та готові відбивати ворожі штурми.

Ситуація на Курахівському напрямку важка. Ймовірно, у Володимира Путіна виникла ідея розпочати наступ на Запоріжжя.

Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його даними, українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх переговорах мати більше мати козирів", - вважає Цехоцький.

Раніше видання The Economist писало, що наступною ціллю російських окупаційних військ в Україні може бути Запоріжжя.

Тим часом речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські загарбники здійснюють інтенсивні штурми на Придніпровському напрямку. Ворог намагається захопити острови, щоб ще більш загрожувати Херсону.

Читайте також: