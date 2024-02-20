Наступ росіян після захоплення Авдіївки: аналітики ISW розповіли деталі

Після захоплення Авдіївки Донецької області темп російських наступальних операцій біля міста різко сповільнився. Окупантам доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія аналітики Інституту зауважують, що за минулу добу, 19 лютого, кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Також стало менше обстрілів й активності авіації у цьому районі. Наразі війська РФ перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Тим часом наголошується, що українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку ЗСУ підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, російським силам, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

"Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки", - додають американські фахівці.

Тим часом Дмитро Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, заявили, що командування армії РФ, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили на інші - невизначені ділянки лінії фронту. Крім того, Євлаш вважає, що російським військам може знадобитися щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що наразі дислокується поблизу Авдіївки", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, вдень 16 лютого стало відомо, що ЗСУ відійшли з позицій “Зеніту” на південно-східний околиці Авдіївки. Рішення ухвалене, щоб зберегти життя українських захисників.

Згодом головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

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