Наступ росіян сповільнився, що буде на фронті далі — британська розвідка

Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на лінії фронту в Донецькі області.

На Донеччині фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ.

Про це розвідка Міноборони Британії повідомила 14 березня у своєму щоденному зведенні.

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту, зосередивши свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.

Однак, зазначається, що середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% від кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.

Попри те, що Росія захопила Авдіївку та кілька сіл на захід від міста в лютому, відтоді просування зупинилося.

"Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що "наступ Росії було зупинено" , а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил". Тож ситуація для ЗСУ стала значно кращою.

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