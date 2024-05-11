Наступ росіян у Харківській області: у Генштабі розповіли про ситуацію

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах в області.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія намагалася атакувати у Харківській області. Збройні сили України відбили понад 20 атак на Слобожанському і Куп’янському напрямках.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 травня.
На Слобожанському напрямку українським оборонцям вдалося відбити дев'ять атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
Тим часом на Куп’янському напрямку ЗСУ відбито 13 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області, а також біля Стельмахівки на Луганщині.
Також зазначається, що протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори на Харківщині.
Нагадаємо, у звіті американського Інституті вивчення війни розповіли, які селища окупували росіяни у Харківській області. Зокрема, зазначається, що російські війська здійснили дві обмежені дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців та одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.