Наступ росіян з "живим щитом" з військовополонених: розпочато розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

​​Запорізька обласна прокуратура почала розслідування після появи відео, на якому окупанти атакують позиції ЗСУ, прикриваючись українськими військовополоненими, як "живим щитом".

Про це у пресслужбі прокуратури повідомили 14 грудня.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Підставою стала поява в Мережі відеоматеріалу, який поширили журналісти "Радіо Свобода".

"За попередніми даними, військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит", – йдеться в заяві прокуратури.

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Там зазначили, що зараз проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 13 грудня журналісти опублікували відео, зняте з дрона на околицях Роботиного Запорізької області. На кадрах зафіксовано, як група російських військових веде наступальні дії, відкриваючи вогонь з-за спин полонених.

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