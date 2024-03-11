"Наступ Росії було зупинено": Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща

Президент зазначив, що "наступ Росії було зупинено" , а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил".

Українській армії вдалося зупинити просування російських окупантів, тож ситуація стала набагато кращою.

Про це в інтерв'ю BFM TV заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці".

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російської далекобійної зброї та високої щільності російських безпілотників", - розповів Зеленський.

Проте він попередив, що такі твердження можуть втратити свою актуальність "через місяць чи тиждень", якщо наша країна не отримає достатньої допомоги.

Під час коментування ситуації навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

У зв'язку з цим глава держави звернув увагу на перевагу Росії у далекобійній зброї та закликав країни Заходу надати таке озброєння.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки, зокрема біля Бердичів і поблизу Орлівки.

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